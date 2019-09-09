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محافظات

شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:09 ص
نفق أحمد عصمت بعين
نفق أحمد عصمت بعين شمس قبل وبعد تطويره
عبد العزيز جمال
حصل موقع صدى البلد على مجموعة من الصور التي توضح نفق مشاة أحمد عصمت قبل وبعد تطويره.

وكان قد افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة النفق أمس، والذى يربط بين أحياء المطرية وعين شمس، حيث أغلقته القمامة والمخلفات والمياه الجوفية أمام المارة والمواطنين.

وتم عمل إحلال وتجديد البنية التحتية بالنفق وإعادة رصفه وتجديد الجدران والسقف مع تكثيف أعمال الإنارة به، وذلك بتكلفة 850 ألف جنيه.

وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن تطوير النفق يأتي في إطار خطة المحافظة برفع كفاءة الأنفاق والكباري داخل العاصمة بمعرفة مديرية الطرق والنقل، مشيرا إلى أن النفق يساهم في ربط حي المطرية بعين شمس والتسهيل على المواطنين في العبور الآمن وهو ضمن عدد من المشروعات بأحياء المطرية وعين شمس لرفع كفاءة الطرق بهما.


شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره
شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره
شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره
شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره
شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره
شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره
شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره
شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره
شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره
شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره
شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره
شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره
شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره
شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره
شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره
شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره

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