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مرأة

بقبعة خوص و مكياج جذاب.. منة فضالى تستعرض جمالها

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:19 ص
منة فضالى
منة فضالى
هاجر هانئ
حرصت الفنانة منة فضالى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى الإنستجرام، بصورا جديدة لها.

وظهرت منة فى الصور بإطلالة جذابة، حيث أرتدت قبعة خوص، وأعتمدت على خصلات شعرها القصير المنسدله عهلى كتفيها، وتزينت بسلسة بسيطة.

ووضعت منة فضالى ، بعص لمسات المكياج الجذاب، والتى أرتكزت على طلاء شفاه باللون باللون الفوشيا، مما كشف عن جمالها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

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بقبعة خوص و مكياج جذاب.. منة فضالى تستعرض جمالها

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