ديربي الغربية.. غزل المحلة يواجه طنطا وديا

يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي غزل المحلة منافسه طنطا اليوم الاثنين في تمام الساعة الرابعة عصرا وديا استعدادا لخوض منافسات مسابقة الدوري الموسم الجديد.



ويسعى خالد عيد لخوض عدد من المواجهات القوية الودية لدمج العناصر الجديدة مع أساسيين الفريق مع تجهيزهم بدنيا ونفسيا لتحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري الممتاز .



ويستمر أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا في تجهيز اللاعبين والحصول علي صفقات جديدة بعد صعوده للدوري الممتاز علي حساب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني .