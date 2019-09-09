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رياضة

ديربي الغربية.. غزل المحلة يواجه طنطا وديا

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:38 ص
غزل المحلة وطنطا
غزل المحلة وطنطا
عبدالله هشام
يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي غزل المحلة منافسه طنطا اليوم الاثنين في تمام الساعة الرابعة عصرا وديا استعدادا لخوض منافسات مسابقة الدوري الموسم الجديد.

ويسعى خالد عيد لخوض عدد من المواجهات القوية الودية لدمج العناصر الجديدة مع أساسيين الفريق مع تجهيزهم بدنيا ونفسيا لتحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري الممتاز .

ويستمر أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا في تجهيز اللاعبين والحصول علي صفقات جديدة بعد صعوده للدوري الممتاز علي حساب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني .

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