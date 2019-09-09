وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان: نأمل في الوصول لتخصيب اليورانيوم

أفادت قناة العربية في خبر عاجل أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودية، صرح خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة العالمي المنعقد في أبو ظبي، أن السعودية تأمل في الوصول إلى مرحلة تخصيب اليورانيوم.





وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة الجديد، إن ركائز السياسة السعودية النفطية محددة سلفا ولن تتغير، مؤكدا أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية السعودية 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات.





وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في تصريحات على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبو ظبي، أن اتفاق أوبك مستمر، مؤكدا التعاون المتماسك والمتناسق مع أعضاء المنظمة لضمان ازدهار منتجي النفط، لافتا إلى أنه لا يمكن التكهن بأسعار النفط.





كما عبَّر الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز عن أمله في أن إنتاج النفط في النصف الثاني من العام أفضل مما كان عليه النصف الأول من العام.



