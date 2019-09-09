ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان: نأمل في الوصول لتخصيب اليورانيوم

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:14 م
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أفادت قناة العربية في خبر عاجل أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودية، صرح خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة العالمي المنعقد في أبو ظبي، أن السعودية تأمل في الوصول إلى مرحلة تخصيب اليورانيوم.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة الجديد، إن ركائز السياسة السعودية النفطية محددة سلفا ولن تتغير، مؤكدا أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية السعودية 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في تصريحات على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبو ظبي، أن اتفاق أوبك مستمر، مؤكدا التعاون المتماسك والمتناسق مع أعضاء المنظمة لضمان ازدهار منتجي النفط، لافتا إلى أنه لا يمكن التكهن بأسعار النفط.

كما عبَّر الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز عن أمله في أن إنتاج النفط في النصف الثاني من العام أفضل مما كان عليه النصف الأول من العام.

وكشف وزير الطاقة السعودي الجديد أن سياسات المملكة النفطية مبنية على أسس استراتيجية تتمثلها احتياطيات واستهلاك المملكة، مشيرا إلى أن هذه الأسس يمكن أن تتكيف مع أي تغيير، مؤكدا على أن تحالف أوبك سيظل قائما على المدى الطويل، وأن السعودية لن تستغنى عن التشاور مع بقية أعضاء أوبك، وفق ما ذكرت «العربية».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحيفة سعودية تكشف السر وراء الأوامر الملكية الأخيرة

عبد العزيز بن سلمان.. أول وزير طاقة سعودي يحمل لقب صاحب سمو.. هل يغير سياسات المملكة وأوبك؟

خبير سعودى يكشف أسباب تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة خلفا للفالح

بعد أداء القسم.. أول تصريح للأمير عبد العزيز بن سلمان يكشف سياسات المملكة مع أوبك

ماذا قال السعوديون عن قرار تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة

وزير الطاقة السعودي: المملكة ستبدأ ببناء مفاعلين نوويين

ترشيحاتنا

بعد الهجوم الصاروخي وإسقاط طائرة إسرائيلية.. إيران: تل أبيب ستحترق

محمد عواد يكشف عن سر غيابه عن المرمى في إحدى لقطات مباراة نهائي كأس مصر

بسبب صورتها الجريئة .. ابنة عمرو دياب تتعرض لهجوم حاد

وأخيرا.. ميزة واتساب التى طال انتظارها

حقيقة استقالة محافظ الإسماعيلية من منصبه

شهادة الميلاد المميكنة.. استخرجها من البيت فى 6 خطوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وأنيقة .. هند صبرى بإطلالات مختلفة فى مهرجان فينسيا..صور

عاشقة للموضة .. 20 صورة تكشف أناقة هند رضا في عيد ميلادها

الجينز المقلوب ومانيكير الفاكهة .. اعرف أغرب صيحات الموضة صيف 2019