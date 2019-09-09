بإطلالة بسيطة..جوهرة تستعرض جمال ملامحها

نشرت الراقصة جوهرة صورة جديدة لها، لتشارك متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام،احدث ظهور لها.وتألقت الفنانة جوهرة بإطلالة بسيطة وغير مثيرة كالمعتاد، حيث ارتدت بلوزة سوداء مكشوفة الذراعين، واعتمدت علي إبراز ملامح جمالها ولم تظهر في الصور بكامل إطلالتها.واعتمدت جوهرة علي ارتدائها بعض الاكسسورات الانيقة والمميزة التي ابرزت إناقتها، وتركت شعرها منسدلًا علي كتافها ووضعت بعض المكياج الذي أبرز لون عيونها الاخضربوضعها الايلينر والروج الذي انتقده البعض بإنه غير مناسب في وضعه.