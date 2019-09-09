ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رسالة مؤثرة من شاب إلى التونسية غالية بن علي

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:42 م
غالية بن علي
غالية بن علي
شيرى نبيل
حرصت المطربة غالية بن علي، على مشاركة جمهورها الرسالة التي وصلت إليها عبر صفحتها الشخصية "فيس بوك".

جاء فى الرسالة: "أنا أعلم أنك لن تشاهدي تلك الرسالة؛ لكن وجب مشاركتها معك غالية كنت في حفلة القلعة و جدتي كانت بالبيت ف شافت الحفلة على قناة من القنوات الارضية غالبا و هي كبيرة في السن ف بتنام بدري الا ان اليوم ده كملت الحفلة لآخرها".

"و لما رجعت البيت تاني يوم اتصلت بيا و سألتني عن اسمك و خلتني اروحلها مخصوص لما عرفت اني صورت فيديوهات في الحفلة .. و من ساعتها بقيت كل يوم اروحلها عشان تتفرج على فيديوهات الحفلة و قررت اني أنزا الحفلة على ميمورى و اعرض لها الحفلة على التلفزيون بناءا على طلبها هي عايزة تشوفك على طول عالشاشة لان حركاتك عالمسرح و صوتك بينسوها تعبها و ارهاقها، شكرا لكونك مصدر بهجة يعيد لجدتي الطاقة يوميا".

وأحيت المطربة غالية بن على، الشهر الماضى، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبى للموسيقى والغناء فى دورته الـ 28، والذى شهد حضور جماهيرى كبير، وتألقت غالية بن على حفلها برقصاتها المختلفة والجديدة على الجمهور المصرى، وقدمت باقة من أغنياتها المتميزة، "يا مسافر وحدك"، "انسى الدنيا"، "لامونى"، "اللى غارو منى"، "عرفت الهوى" و"الف ليلة وليلة" الى جانب مختارات من أعمالها الخاصة منها "روميو" و"ليلى"، "كتابى يا سيدى"، "هيمتنى"، "قضيت حياتي" و"انا حره"، بالإضافة إلى غنائها بعض أغانى أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

يشار إلى أن المطربة التونسية غالية بن على تميزت بأدائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الثقافات الموسيقية المتنوعة، نالت شهرة كبيرة في الغرب ولقبت بسفيرة الأغنية الطربية، قدمت عدة حفلات فى أوروبا برفقة عازف العود التونسي مفضل أدهوم ، وعازف الإيقاع المغربي عزالدين جازولي ، حصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 .
رسالة مؤثرة من شاب إلى التونسية غالية بن علي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قبلتها له في أعياد بيروت.. إليسا توجه رسالة لـ ناصيف زيتون

بحبك .. أول رد لـ ناصيف زيتون بعد قبلة اليسا .. فيديو

النور والأمل.. وزيزي عادل.. وغالية التونسية فى القلعة.. 29 أغسطس

النور والأمل وزيزي عادل وغالية التونسية في القلعة

زيزى عادل تتألق فى محكى القلعة.. صور

غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور

ترشيحاتنا

شاهد .. جماهير الزمالك تهتف لـ عمرو الجنايني

موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك

بـ شعر غجرى.. ميرهان حسين تشعل إنستجرام.. والجمهور: عيون خيل

يورجن كلوب يكشف سر رفض ليفربول استعادة نجمه كوتينيو

بسبب صورتها الجريئة .. ابنة عمرو دياب تتعرض لهجوم حاد

اعتبروهم ولادكم.. محافظ الدقهلية يحيل مدير إدارة للتحقيق ويوقف مدير مدرسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل يوم صورة .. ريم مصطفى بنفس الفستان تثير هوس متابعيها

بـ فرو وفستان غريب..أصالة فى إطلالة جديدة

بإطلالة بسيطة..جوهرة تستعرض جمال ملامحها