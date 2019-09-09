بالاسم ورقم الجلوس .. ترقب نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية

يترقب الطلاب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكتروني ، بالإسم ورقم الجلوس: https://tansik.egypt.gov.eg/application/



وكان السيد عطا المشرف العام على التنسيق، قد أعلن عن مد تنسيق الشهادات الفنية الذي بدأ يوم السبت ١٧ أغسطس الماضي، ليستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الماضي 4 سبتمبر.



وأوضح عطا أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام تسجيل رغباتهم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي:

1) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

3) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.



وأكد عطا أن دخول الجامعات التكنولوجية هذا العام بتنسيق الدبلومات الفنيه هو خطوة هامة ونقلة نوعية في ستحدث مسار جديد للتعليم الفني، وذلك بعد إجراء تطورات لدراسة طلاب الشهادات الفنية وإكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، مما يحقق ذلك أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.



وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت صباح الأحد الماضي، أنه قد بلغ عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة حتى الآن 170 ألف طالبً وطالبة للعام الجامعي الجديد.