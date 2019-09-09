بدون مكياج.. شاهد إطلالة أنثوية لـ سارة نخلة

نشرت سارة نخلة صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، على شاطئ البحر ومبتسمة.وظهرت سارة نخلة بكاش مايوة فوق حدود الركبة وترتدي نظارة شمس سوداء اللون، ومن الناحية الجمالية لم تضع ميكب واكتفت بجمالها الطبيعي فى إبراز إطلالتها.وكان شعرها مبلل وتجلس على قرب من البحر ولم ترتدي حذاء وبرزت إطلالتها جريئة ومثيرة.يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.