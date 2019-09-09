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باستخدام جوجل درايف .. طريقة تحويل ملفات الـ Word إلى صيغة PDF

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:49 م
طريقة تحويل ملفات
طريقة تحويل ملفات الـ Word إلى صيغة PDF
آية جمعة
تعد ملفات الـ"بي دي إف" PDF واحدة من أهم صيغ الملفات والأكثر استخداما، حيث تسمع هذه الصيغة للمستخدمين بعرض المستند بغض النظر عن نوع معالج الكلمات المستخدم لديهم، كما أنها تمنع حدوث أخطاء في تهيئة المستند بسبب عدم التوافق بين معالجات الكلمات المختلفة.

ولأن صيغة الملفات مهمة وضرورة حتمية للمستندات الرسمية كالسير الذاتية والخطابات الهامة، يعرض موقع "ويكي هاو" عدة طريق لتحويل مستند ميكروسوفت وورد إلى صيغة PDF، وإليك أبسط طريقة على النحو التالي:

1. قم بفتح الموقع الإلكتروني لجوجل درايف ثم ارفع مستند الـ وورد Word الخاص بك إلى جوجل درايف، ,وبعد ذلك قم تحميله إلى جهازك على هيئة ملف PDF.

2. انقر زر الرفع الموجود بجوار زي "إنشاء" Create في جانب الصفحة الأيسر، وستجد كلاهما باللون الأحمر.

3. ابدأ بالتصفح بحثًا عن المستند، ثم اختر الملف الذي تريد تحويله واضغط "فتح" Open.

4. وعند اختيار الملف الذي تريد رفعه، سيتاح لك بعض الخيارات، قم باختيار المربع الأول كي يتم تحويل مستند وورد إلى صيغة مستندات جوجل.

5. افتح المستند في جوجل درايف.

6. الآن قم بتحميل المستند بصيغة PDF من خلال الخطوات التالية
- انقر على "ملف" ثم "تحميل بصيغة" واختر "مستند PDF (امتداد .pdf).
-وبناءً على إعدادات المتصفح، قد يبدأ التحميل مباشرة أو قد يُطلَب منك اختيار موقع التحميل.

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