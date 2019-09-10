ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء توضح كيفية القصر فى الصلاة.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
كيفية صلاة القصر
كيفية صلاة القصر
الفكر الديني
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدارالإفتاء، إنه يجوز للشخص المسافر قصر الصلاة، بشرط: أن تكون المسافة تزيد على 83.5 كم إذا كان سيقيم في هذا المكان 3 أيام فقط وفي حالة الزيادة عن الثلاثة أيام لا تقصر الصلاة.

وأضاف «شلبي» فى إجابته عن سؤال: «كيف أقصر الصلاة وأنا أقيم خارج البيت خمسة أيام؟»، أن فى هذه الحالة يقيم الشخص ثلاثة أيام فقط فى سفره، بالإضافة إلى يومي: السفر والرجوع؛ فيجمع الصلاتين المتتاليتين في وقت صلاة واحدة منهما، ففي حال الجمع ما بين صلاتي الظهر والعصر يقوم المصلي: بصلاة ركعتين للظهر مع التشهد والتسليم، ثم ركعتين للعصر مع التشهد والتسليم أيضًا، بحيث يكون أولًا: لكلّ صلاة منهما إقامة مستقلة، ثانيًا: أن تكون الصلاتان متتابعتين دون الفصل فيما بينهما بمدة زمنية ولو كانت قصيرة، ثالثًا: استحضار نية الجمع قبل البدء بالصلاة.

وتابع: "أمّا الجمع بين صلاة المغرب والعشاء فتكون بصلاة ثلاث ركعات المغرب دون قصر فيها مع التشهد والتسليم، ثم صلاة ركعتي العشاء معالتقيد بنفس الضوابط الموضّحة سابقًا في جمع صلاة الظهر مع صلاة العصر"..

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم صلاة الفريضة في الجامع دون ركعتي تحية المسجد.. الإفتاء تجيب

أمين الفتوى يوضح ضوابط قصر الصلاة ..فيديو

هل يجوز الجمع بين صلاتي العصر والمغرب ..الافتاء تجيب

ترشيحاتنا

جنش يكشف عن مفاوضاته مع كهربا للانضمام إلى الزمالك.. فيديو

كفانا شحن وعصببة.. شيكابالا يكشف حقيقة اهانته للنادي الأهلي بعد الفوز بكأس مصر

من مندوب مبيعات إلى جراح تجميل.. رحلة 7 سنوات قضاها نصاب مصري في خداع الشرطة الكويتية

توهت البارود فيها.. تعرف على سر تسمية مدينة إيتاي البارود بهذا الاسم

كت ونظارة وشمسية.. إطلالات جنى عمرو دياب تثير جدلا واسعا.. شاهد

مدرب حراس الأهلي السابق يكشف تأثير السوشيال ميديا على قرارات مجلس الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

طريقة عمل النودلز الصينى .. 7 وصفات متنوعة أبرزها بالدجاج والصويا صوص