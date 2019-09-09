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حوادث

شاهد.. حالة من الفزع في وكالة البلح بسبب حريق هائل

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:22 م
حالة من الفزع في
حالة من الفزع في وكالة البلح
كتب – محمد صبري - رامى المهدي
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل التهم أحد المحلات التجارية في وكالة البلح بمنطقة وسط البلد، حيث تسبب تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة فى إحداث حالة من الفزع والرعب لدى أصحاب المحلات في المنطقة، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بتحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

كان العقيد مصطفى فؤاد مشرف عمليات إطفاء القاهرة تلقى بلاغا بنشوب حريق فى محل مفروشات بوكالة البلح بحى بولاق ابو العلا .

وانتقلت 10 سيارات إطفاء على الفور برئاسة اللواء اسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتم محاصرة كرات اللهب التى التهمت المحل بالكامل المكون من طابقين ، ولم تمتد النيران إلى باقى المحلات المجاورة ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.
شاهد.. حالة من الفزع في وكالة البلح بسبب حريق هائل
شاهد.. حالة من الفزع في وكالة البلح بسبب حريق هائل
شاهد.. حالة من الفزع في وكالة البلح بسبب حريق هائل
شاهد.. حالة من الفزع في وكالة البلح بسبب حريق هائل

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