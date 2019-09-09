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بـ هوت شورت.. دنيا سمير غانم في حضن رومانسى مع زوجها

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:26 م
دنيا سمير غانم والاعلامى
دنيا سمير غانم والاعلامى رامي رضوان
رنا عصمت
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة جديدة لها برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وجاءت الصورة التي نشرتها الفنانة دنيا سمير غانم، رومانسية بدرجة كبيرة، حيث علق عليه عدد من متابعيها قائلا: "كل سنة وانتو سوا .. أحلى كبيلز".

وظهرت الفنانة دنيا سمير غانم، في الصورة بإطلالة جريئة، حيث ارتدت هوت شورت أسود وبلوزة ستان حمراء ذات أكمام طويلة، وانتعلت حذاء باللون الجملى، وتركت شعرها منسدلًاعلي كتفيها ووضعت بعض المكياج الهادئ والبسيط.

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