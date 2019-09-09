شاهد.. سقوط تشكيلين عصابيين بحيازتهم 500 طربة حشيش في القاهرة والجيزة



تم ضبط التشكيل الأول بمحافظة الجيزة ، ويضم (خمسة من العناصر الإجرامية) حال استقلالهم سيارتين بمدخل محطة تحصيل الرسوم الكائنة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر ، وبحوزتهم ( 450 طربة حشيش وزنت 45 خمسة وأربعون كيلو جراما- وكمية من مخدر الهيروين وزنت 10 جرامات – مبلغ مالى قدره 35000 خمسة وثلاثون ألف جنيه – 6 هاتف محمول) .



وتم ضبط التشكيل الثانى بمحافظة القاهرة ، وضم (ثلاثة من العناصر الإجرامية) حال تواجدهم أسفر عقار كائن بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزتهم ( 50 طربة حشيش وزنت 5 خمسة كيلو جرامات- مبلغ مالى قدره اثنان وثمانون ألف جنيه – 6 هاتف محمول).



وبمواجهة عناصر التشكيل بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط تشكيلين عصابيين تخصصوا فى تهريب مخدر الحشيش من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على عملائهم بمحافظتى القاهرة والجيزة.رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيلين عصابيين تخصصوا فى تهريب مخدر الحشيش من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على عملائهم بمحافظتى القاهرة والجيزة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن القاهرة والجيزة أمكن ضبط التشكيلين.