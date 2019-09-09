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ثقافة

شهادات تقدير ولوحات للفلاحين هدايا عيد الفلاح بثقافة الشرقية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:00 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تتوالى احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الفلاح بمواقع فرع ثقافة الشرقية، حيث نظم بيت ثقافة شنبارة الميمونة احتفالية تضمنت تكريما لمجموعة من فلاحى قرية شنبارة الميمونة والقرى المجاورة، وورشة فنية للأطفال، ثم محاضرة بعنوان "أهمية الزراعة الحديثة فى حياتنا" ألقاها على أحمد محمد عرف فيها الزراعة بأنها عملية إنتاجيّة تساعد على استخراج النبات من باطن الأرض باستخدام طرق معيّنة للوصول إلى الهدف المنشود، كما يمكن تعريف الزراعة أيضًا بأنها الفلاحة، أو الحراثة، أو البَذر، أي أنّ الفلّاح يمارس أنشطة أساسية لإنجاح عملية إنتاج الغذاء والعلف، ثم تناول أهميتها حيث تعتبر مصدرا أساسيا للغذاء وتوفير فرص عمل، كما أنها تندمج منتجاتها بالصناعة كالقطن وقصب السكر وغيرها.

كما نظم قصر ثقافة الطفل بالحلمية احتفالية لعيد الفلاح بعزبة الشوربجي قرية كفر أبو مسلم مركز أبو حماد الشرقية، تضمنت محاضرة عن "كيف نضاعف إنتاجية المحاصيل الزراعية" ألقاها المهندس عماد الدين عبد العظيم، أوضح أهمية اختيار التقاوي الجيدة المهجنة من الجمعيات الزراعية، واتباع التعليمات والإرشادات الزراعية، عدم الإسراف في استخدام المبيدات الزراعية والكيماويات، كما قام الأطفال بعمل رسومات للحقول والخضرة في فرحة وسعادة وتقديمها هدية للفلاحين، إلى جانب تكريم اثنين من فلاحي القرية بشهادات تقدير نظرا لجهودهم المميزة في الزراعة.

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