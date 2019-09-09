ترامب يلمح لاجتماع مع الرئيس الإيراني روحاني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه قد يجتمع مع نظيره الإيراني حسن روحاني وليس لديه مشكلة بخصوص لقاء من هذا القبيل.



أدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين في البيت الأبيض.



ويقول روحاني إن بلاده لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة ما لم ترفع واشنطن جميع العقوبات التي عاودت فرضها على طهران بعدما انسحب ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الموقع بين إيران وست قوى كبرى في عام 2015.