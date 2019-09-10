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توك شو

وفاء عامر عن شقيقتها آيتن: بتقول لي متنفعيش تكوني نجمة.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:04 ص
وفاء وآيتن عامر
وفاء وآيتن عامر
محمد القاضي
قالت الفنانة وفاء عامر، إنها لم تصل حتى الآن إلى المستوى الاحترافي في التمثيل.

وأضاف وفاء عامر، خلال استضافتها ببرنامج " صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية "إسعاد يونس"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: «فيه خلاف بيني وبين آيتن، لأنها دائما تقول عني أنني لا أصلح أن أكون فنانة بروفيشنال ونجمة كبيرة ولها أرضية».

واستطردت وفاء عامر: «آيتن شايفه اني واخدة موضوع التمثيل لحد دلوقتي إني طالبة في المعهد، وبمثل علشان أرضي الجمهور بس».

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