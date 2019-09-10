وفاء عامر عن شقيقتها آيتن: بتقول لي متنفعيش تكوني نجمة.. فيديو

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها لم تصل حتى الآن إلى المستوى الاحترافي في التمثيل.



وأضاف وفاء عامر، خلال استضافتها ببرنامج " صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية "إسعاد يونس"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: «فيه خلاف بيني وبين آيتن، لأنها دائما تقول عني أنني لا أصلح أن أكون فنانة بروفيشنال ونجمة كبيرة ولها أرضية».



واستطردت وفاء عامر: «آيتن شايفه اني واخدة موضوع التمثيل لحد دلوقتي إني طالبة في المعهد، وبمثل علشان أرضي الجمهور بس».

