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مرأة

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:42 ص
درة
درة
أسماء عبد الحفيظ
نشرت الممثلة درة صورا لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة راقية، وجذابة للغاية.

وارتدت درة فستانا من الحرير باللون الاسود،طويل بفتحة طويلة فوق الركبة ، ومكشوف من الكتفين، وهو ما أبرز من انوثتها، وبشكل يتلاءم مع لون بشرتها المميز.

وحرصت درة زروق على ربط شعرها ،بطريقة عفوية، ومميزة، وارتدت كولية محكم على الرقبة مما أبرز جمال رقبتها ،وجمالها الطبيعي وجمال إطلالتها ،ولم تتكلف في وضع الماكياج، حيث انها اختارت إبراز جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
درة درة

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