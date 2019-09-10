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مرأة

بالأصفر وبدون مكياج.. هبة مجدي تبهر متابعيها بإطلالة رقيقة وعفوية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:51 ص
هبة مجدي
هبة مجدي
آية التيجي
نشرت الفنانة هبة مجدي صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي بإطلالة أنيقة لغاية، وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعليق على صورتها معبرين عن مدى حبهم الشديد لها.

وارتدت ذهبية فساتين باللون الاصفر الكناري، وعليه بعض الورود باللون الأخضر، وهو ما تناسب مع لون بشرتها الجميلة والمميزة.

وتركت هبة مجدي شعرها منسدلا على اكتافها بطريقة مميزة، وانيقة للغاية، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية ، وعفوية.

ولم تتكلف في ارتداء الاكسسورات، حيث ارتدتقرطين باللون الأبيض، وهو ما أبرز من جمال واناقة إطلالتها، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.

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