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منوعات

بدء الحجز المسبق لـ Sony Xperia 5..المواصفات والسعر.. صور

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:23 ص
صدى البلد
كريم جمال
طرحت شركة سونى اليابانية أحدث أيقوناتها Sony Xperia 5، الذى تعود بها العلامة الشهيرة من جديد لتنافس فى سوق الهواتف الذكية من فئة flagship، للحجز المسبق فى أوروبا وأمريكا.

بدأت سونى بطرح هاتفها الجديد عبر المتجر الإلكترونى لها فى فرنسا مقابل 800 يورو، وفى ألمانيا 850 يورو، أما فى الولايات المتحدة الأمريكية 800 دولار، بينما سيتم شحن أول نسخة منه 2 نوفمبر.

وسيحصل حاجزو أول 125 نسخة من الهاتف على سماعة سونى اللاسلكية مجانًا WF-1000XM3 truly wireless noise-canceling earbuds، أما بقية المستخدمين سيحصلوا عليها 250 يورو.

ويأتى Sony Xperia 5 بجسم معدنى مغطى بالزجاج من الواجهتين، شاشة قياس 6.1 بوصة من نوع OLED، بدون حواف، مغطاة بطبقة Gorilla Glass 6 للحماية من الخدوش.

ويحتوى Sony Xperia 5 على معالج قوى من نوع Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 بقوة 2.84 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى.

ولعشاق التصوير يأتى Sony Xperia 5 بكاميرا ثلاثية بدقة 12 و 12 و 12 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بجقة 8 ميجابيكسل، لإلتقاط الصةر السيلفى وإجراء مكالمات الفيديو.

واستغنت سونى عن منفذ سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليميتر، وزودت الهاتف بكابل usb - c، مع بطارية سعة 3140 ميللى أمبير، مع ميزة الشحن السريع Fast battery charging 18W.

ويأتى الهاتف بـ 4 ألوان هم الأزرق، الأحمرـ الأسود، والرمادى.
بدء الحجز المسبق لـ Sony Xperia 5..المواصفات والسعر.. صور
بدء الحجز المسبق لـ Sony Xperia 5..المواصفات والسعر.. صور
بدء الحجز المسبق لـ Sony Xperia 5..المواصفات والسعر.. صور
بدء الحجز المسبق لـ Sony Xperia 5..المواصفات والسعر.. صور

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