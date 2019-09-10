الجماهير تهتف باسم ميريل ستريب فور وصولها مهرجان تورنتو السينمائي .. فيديو

خطفت النجمة العالمية ميريل ستريب الانظار فور وصولها فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ44 لحضور العرض الخاص لفيلمها الجديد the Laundromat.والتفت الجماهير حول ميريل ستريب من أجل رؤيتها عن قرب والتقاط صور تذكارية معها ، فيما ظهر عدد منهم وهم يهتفون بأسمها فرحا بـ لقائهم بالنجمة العالمية.واعربت ميريل ستريب عن اعجابها بالاجواء، مشيرة الى انها فخورة بالفيلم الذي قدمه المخرج ستفين سبيلرج على أكمل وجه.الفيلم ينتمى لنوعية الافلام الكوميدية من تأليف سكوت ز. بيرنز، من بطولة ميريل ستريب ، غاري أولدمان ، أنطونيو بانديراس ، جيفري رايت ، ماتياس شوينارتس ، جيمس كرومويل وشارون ستون.