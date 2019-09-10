نصر الله: لبنان يحتفظ بحق الدفاع عن نفسه في مواجهة العدوان الإسرائيلي

قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ان لبنان والشعب اللبناني يحتفظان بالحق في الدفاع عن لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي.



وأضاف نصر الله "إذا اعتُدي على لبنان بأي شكل كان فإننا سنرد بالشكل المناسب والمتناسب ولا خطوط حمراء مطلقًا".



يذكر أن حزب الله أعلن أن خطوط إسرائيل الحمراء انتهت منذ عشرات السنين حيث كسرته المقاومة الإسلامية.



وأضاف نصر الله فى السابق "أقول للإسرائيلي لم يعد لدينا خطوط حمراء لأنك غيرت قواعد الاشتباك موضحا: "انتقلنا بالرد من أرض لبنانية محتلة إلى أرض فلسطين المحتلة".