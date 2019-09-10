ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مشهد يمحو العنصرية.. طفل أبيض يحتضن صديقه الأسمر بحب بعد غيابه عنه يومين

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:47 ص
صدى البلد
أحمد شريف
في مشهد يكرس أوجه الإنسانية والبراءة، ركض طفل بعمر عامين نحو صديقه المقرب الذي يقاربه في العمر ليعانقه بحب بعد غيابه يومين عنه، ومنح هذا الموقف درسًا في مناهضة العنصرية لكون الطفلين مختلفين في لون البشرة، لتكشف براءتهما أنه لا يوجد فرق بين البشر أيًا كان لونهم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، نشر مايكل سيسنيروس المواجهة المذهلة بين الطفل ماكسويل وفنيجان، حيث كانا يركضان في الشارع في مدينة نيويورك، ليحتضنا بعضهما البعض.

ومنذ نشر هذه اللقطات يوم الأحد، حصدت أكثر من 11000 مشاهد واستقطبت تعليقات محبة من الغرباء الذين يعشقون الصداقة الودية للأولاد.

في منشور آخر، أوضح الأب أن الطفلين كانا متحمسين جدًا في الفيديو لأنه لم يشاهد أحدهما الآخر منذ يومين.

وقال والد ماكسويل سيسنيروس لشبكة ABC News الأمريكية إن الطفلين التقيا قبل أكثر من عام بقليل، حيث لم ينفصلا منذ ذلك الحين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حذرهم من إطلاق النار.. طفل يقدم مشهدا بطوليا في مذبحة تكساس

بعد كسر أنفه.. لفتة إنسانية من محمد صلاح تجاه طفل من مشجعي ليفربول

ترشيحاتنا

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

اتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة السوبر المصري ويحسم حضور الجماهير خلال أيام

3 وسائل للحصول عليها.. الإفتاء توضح آيات الرقية الشرعية.. فيديو

عبر فيس بوك.. سيدة مريضة نفسيا تدعى أنها تعمل بوزارة الداخلية

مدرب الأهلى يكشف الأسرار: منعت رحيل الشناوى وفايلر رفض ضغوط الخطيب .. فيديو

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

عقاب قاس.. عصابة تنتقم من مغتصب بإجبار كلب مفترس على نهش أعضائه التناسلية

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

الدراسة بكرة .. تعرف على نظام ومقررات الصفين الأول والثاني الابتدائي المقرر تطبيقها هذا العام

يا فرحة ما تمت.. إلغاء رسوم تكرار العمرة يرفع أسعارها

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

فرار مئات السكان جراء اشتعال 140 حريقا في غابات أستراليا

شكرا كهربا.. خالد الغندور يكشف دور نجم الزمالك الهارب فى التتويج بالكأس

وسط زحمة تتويج الزمالك بكأس مصر.. أين ذهب محمد عبد الشافي.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب في ميل عقار من 8 طوابق.. الإسكندرية تبدأ إصلاح هبوط أرضي.. صور

بدون مكياج وبطبيعتها.. ياسمين رئيس في آخر صورة لها.. صور

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا