مشهد يمحو العنصرية.. طفل أبيض يحتضن صديقه الأسمر بحب بعد غيابه عنه يومين

في مشهد يكرس أوجه الإنسانية والبراءة، ركض طفل بعمر عامين نحو صديقه المقرب الذي يقاربه في العمر ليعانقه بحب بعد غيابه يومين عنه، ومنح هذا الموقف درسًا في مناهضة العنصرية لكون الطفلين مختلفين في لون البشرة، لتكشف براءتهما أنه لا يوجد فرق بين البشر أيًا كان لونهم.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، نشر مايكل سيسنيروس المواجهة المذهلة بين الطفل ماكسويل وفنيجان، حيث كانا يركضان في الشارع في مدينة نيويورك، ليحتضنا بعضهما البعض.



ومنذ نشر هذه اللقطات يوم الأحد، حصدت أكثر من 11000 مشاهد واستقطبت تعليقات محبة من الغرباء الذين يعشقون الصداقة الودية للأولاد.



في منشور آخر، أوضح الأب أن الطفلين كانا متحمسين جدًا في الفيديو لأنه لم يشاهد أحدهما الآخر منذ يومين.



وقال والد ماكسويل سيسنيروس لشبكة ABC News الأمريكية إن الطفلين التقيا قبل أكثر من عام بقليل، حيث لم ينفصلا منذ ذلك الحين.



