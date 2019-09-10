ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عبر فيس بوك.. سيدة مريضة نفسيا تدعى أنها تعمل بوزارة الداخلية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:42 ص
ضبط سيدة
ضبط سيدة
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سيدة ادعت أنها تعمل بوزارة الداخلية وتلفظت بألفاظ تسيء للعاملين بها على "فيس بوك".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو على "فيس بوك" لإحدى السيدات بدائرة مركز السنبلاوين، ادعت خلاله أنها تعمل بوزارة الداخلية، وتلفظت فيه بألفاظ تسىء للعاملين بالوزارة أثناء استقلالها سيارة أجرة.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطها، وتبين أن المذكورة تهذى بكلمات غير مفهومة، وسبق ترددها على أحد أطباء الأمراض النفسية لتلقى العلاج، كما تبين قيام أحد الأشخاص بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه، ونشره وتداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" دون علمها.

بعرض المذكورة على النيابة رفقة التحريات المشار إليها، قررت إخلاء سبيلها بضمان مالى وتم تسليمها لأهلها لحسن رعايتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسالة واتس آب.. ضبط مسجل خطر ادعى قدرته على توفير فرص عمل

عرضها على فيس بوك.. ضبط شخص يروج لأدوية مستوردة مجهولة المصدر

تاريخ للبيع على فيسبوك.. ضبط عامل روج لبيع وشراء قطع آثار على الإنترنت

ترشيحاتنا

فرار مئات السكان جراء اشتعال 140 حريقا في غابات أستراليا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

دنيا وإيمي سمير غانم يحتفلان بعيد ميلاد رامي رضوان

هل يشترط لمن تاب عن ترك الصلاة أن يقضي الفائتة .. علي جمعة يجيب

أغلى من الياقوت.. حسين الشحات ينشر مجموعة صور لأبنائه.. شاهد

3 وسائل للحصول عليها.. الإفتاء توضح آيات الرقية الشرعية.. فيديو

الدراسة بكرة .. تعرف على نظام ومقررات الصفين الأول والثاني الابتدائي المقرر تطبيقها هذا العام

عقاب قاس.. عصابة تنتقم من مغتصب بإجبار كلب مفترس على نهش أعضائه التناسلية

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

فرار مئات السكان جراء اشتعال 140 حريقا في غابات أستراليا

شكرا كهربا.. خالد الغندور يكشف دور نجم الزمالك الهارب فى التتويج بالكأس

مدرب الأهلى يكشف الأسرار: منعت رحيل الشناوى وفايلر رفض ضغوط الخطيب .. فيديو

وسط زحمة تتويج الزمالك بكأس مصر.. أين ذهب محمد عبد الشافي.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وبطبيعتها.. ياسمين رئيس في آخر صورة لها.. صور

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

شاهد..جينفير لوبيز في عشاء رومانسي مع خطيبها اليكس رودريجرز