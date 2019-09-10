عبر فيس بوك.. سيدة مريضة نفسيا تدعى أنها تعمل بوزارة الداخلية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سيدة ادعت أنها تعمل بوزارة الداخلية وتلفظت بألفاظ تسيء للعاملين بها على "فيس بوك".



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو على "فيس بوك" لإحدى السيدات بدائرة مركز السنبلاوين، ادعت خلاله أنها تعمل بوزارة الداخلية، وتلفظت فيه بألفاظ تسىء للعاملين بالوزارة أثناء استقلالها سيارة أجرة.



وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطها، وتبين أن المذكورة تهذى بكلمات غير مفهومة، وسبق ترددها على أحد أطباء الأمراض النفسية لتلقى العلاج، كما تبين قيام أحد الأشخاص بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه، ونشره وتداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" دون علمها.



بعرض المذكورة على النيابة رفقة التحريات المشار إليها، قررت إخلاء سبيلها بضمان مالى وتم تسليمها لأهلها لحسن رعايتها.