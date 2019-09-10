أول مرة ارفع راسي فى الشغل.. أحدث إطلالة لـ ياسمين الخطيب

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة رياضية وجذابة.



وظهرت ياسمين الخطيب بتيشيرت نادي الزمالك وبنطلون رياضى رمادي اللون، ووضعت القليل من الميكب والآيلاينر وملمع شفايف وردي اللون، مما أبرز جمال إطلالتها.



وعلقت ياسمين الخطيب قائلة: "أول مرة أروح الشغل رافعة راسي.. يااااااااااه يا عبد الصمد"، وعلق أحد متابيعيها قائلًا: "أحلى زملكاوية دي ولا إيه".



ولم تتكلف ياسمين الخطيب في وضع الإكسسوارات، بل اكتفت بارتداء ساعة يد فضية اللون، وكان شعرها المموج مجمعا على كتفيها.

