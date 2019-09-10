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مرأة

نيكول سابا تلفت أنظار متابيعيها بـ فستان قصير

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:07 م
نيكول سابا
نيكول سابا
قسم المرأه
نشرت نيكول سابا صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جذابة ومثيرة في الهواء الطلق.

وظهرت نيكول سابا بفستان كت قصير فوق حدود الركبة، وكان شعرها منسدلاً خلف ظهرها، وعلق أحد متابيعيها قائلة "أنتى قمر".

ولم تتكلف في اختيار الإكسسوارات وإرتدت سلسلة رقيقة، ووضعت ميكب بالألوان الترابية مما أبرز جمال إطلالتها المثيرة.
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Bonjourrrr💋💋😍#nicolesaba

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