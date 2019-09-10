رسالة مؤثرة من جنش لـ شيكابالا عقب فوز الزمالك بـ كأس مصر

وجه محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك والمنتخب الأول رسالة لـ محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك، خاصة عقب ارتداء الأخير لـ تيشيرت جنش خلال الاحتفال بتتويج الفريق ببطولة كأس مصر.



ونشر محمود جنش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لـ شيكابالا مرتديا تيشيرت جنش.



وعلق قائلا: حبيبي يا اخويا يا ابو قلب ابيض وشكرا لجمهور الزمالك العظيم بجد مش عارف اقولكم ايه ربنا يفرحكم دايما زي ما فرحتوني".



وتوج الزمالك أول أمس ببطولة كأس مصر عقب الفوز أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة على استاد برج العرب بالإسكندرية.



