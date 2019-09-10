إجراءات أمنية مشددة بفرح أحمد فهمى وهنا الزاهد.. تفاصيل

قرر الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد الاستعانة بإحدى شركات الحراسات لتأمين حفل زفافهما المقرر إقامته مساء غد فى فندق فورسيزون نايل بلازا.



وجاءت هذه الإجراءات بعد تسريب دعوة الفرح ووصولها إلى بعض الدخلاء فضلا عن تسريبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الإلكترونية.



أحمد فهمى وهنا الزاهد شاركا فى بطولة مسلسل الواد سيد الشحات موسم دراما رمضان الماضى.



"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندي، من إنتاج شركة سينرجى.