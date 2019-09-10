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حوادث

متهم بخلية تهريب الإخوان للخارج: وفرنا أموالا للجماعة وسفرنا شبابا لأوروبا .. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:43 م
الاخوانى اسامة عبد
الاخوانى اسامة عبد الرازق المدبولى
مصطفى الرماح
قال الإخوانى أسامة عبد الرازق المدبولى إنه تعرف منذ فترة على الإخوانى الهارب فى تركيا ياسر الزناتى، وعملا سويا فى تهريب بعض البضائع والعملات والهجرة غير الشرعية.

وأضاف فى اعترافاته، أنهم كانوا يقومون بتوصيل المستندات للعناصر الإخوانية فى تركيا، وتم زيادة العمل بينهما، موضحا "استغليت علاقتى ببعض الأشخاص وشغلتهم معايا فى نفس المجال، وعرفت أن فى مجموعة من الإخوان هربانة فى تركيا كانت بتساعد ياسر، والغرض الأساسى فى الاتجار مع ياسر أنه كان بيوفر أموال لجماعة الإخوان وعرفت أنه بيسفر الإخوان بطريقة غير شرعية، وأنه بيساعدهم فى التسلل لبعض الدول الأوروبية".

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط خلية إرهابية تضم 16 عنصرا وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة.

ورصد قطاع الأمن الوطنى مخططًا لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلًا عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسى.

وكشفت المعلومات أبعاد التحرك المشار إليه والتى ترتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف "تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد – تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بدولة تركيا – توفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التى تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية"، وذلك بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتى يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.

ونجحت الجهود فى تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا والمتورطة فى إعداد المخطط وهم "ياسر محمد حلمى زناتى – محمود حسين أحمد حسين – أيمن أحمد عبد الغنى حسنين – مدحت أحمد محمود الحداد".

تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بالبلاد عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط 16 منهم، كذا بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلًا عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التى تحوى خطة تحركهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات، وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى التى تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره.

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