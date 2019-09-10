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اقتصاد

الدولار يستكمل مسلسل الهبوط الجديد.. تراجع لـ16.39 جنيه بالبنوك

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:32 م
دولار
دولار
محمد يحيي
هوى الدولار لأدنى مستوى له في تعاملات نهاية اليوم الثلاثاء ليستكمل مسلسل هبوطه بمعدل قرشين إضافيين مقارنة بأمس الاثنين.

ووصل أدنى سعر للدولار بالبنوك، لـ 16.39 جنيه للشراء و 16.49 جنيه ببنكي التجاري الدولي و المصرف المتحد وبلغ سعر الدولار ببنوك " مصر إيران للتنمية ، المصري الخليجي، عودة" عند 16.4 جنيه للشراء و 16.5 جنيه للبيع ، بينما سجل متوسط سعر ببنوك " مصر، الأهلي، كريدي أجريكول، العربي الافريقي الدولي، قناة السويس، الأهلي اليوناني، الأهلي الكويتي، البركة" نحو 16.41 جنيه للشراء و 16.51 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار ببنك سايب نحو 16.43 جنيه للشراء و 16.53 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار بمصرف أبوظبي الاسلامي 16.44 جنيه للشراء و 16.53 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار ببنك الاسكندرية نحو 16.5 جنيه للشراء و 16.6 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك التعمير والاسكان أعلي سعر ليصل لـ 16.51جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع.

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