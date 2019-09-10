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فن

بـ فستان بني.. نيرمين ماهر تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:41 م
نيرمين ماهر
نيرمين ماهر
محمد بدران
نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، في أحدث ظهور لها.


وظهرت نرمين ماهر وهي ترتدي فستانا باللون البنى، نالت إعجاب متابعيها وعلقت قائلة: "مساء الورد".

ولم تتكلف نرمين ماهر في اختيار الإكسسوارات بل اكتفت بإرتداء ساعة رقيقة وخاتم، وكان شعرها منسدلًا على كتفيها. 

يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان. 
بـ فستان بني.. نيرمين ماهر تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

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