مصطفى حجاج يطرح «بعدك حياتى تمام» عبر يوتيوب

طرحت شركة Nj Music Productions أغنية جديدة من ألبوم مصطفى حجاج وهي الأغنية التى تحمل اسم "بعدك حياتى تمام"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



يتبع المنتج هاني محروس سياسة جديدة فى طرح ألبوم مصطفى حجاج "هتزهزه" عن طريق طرح أغنية جديدة كل أسبوع حتى يتم طرح الألبوم بالكامل مع آخر أغنية بالألبوم.



يذكر أن مصطفى حجاج شارك النجمة أصالة فى أغنية فيلم "ولاد رزق ٢" بعنوان "لما تقول ياعوم" الأغنية كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي.



كما يشارك محمود العسيلي في أغنية بعنوان "الصيف وصل" بعد النجاح الكبير الذى جمعهما فى أغنية "أنا ابن مصر".