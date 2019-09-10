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رياضة

شباب يد الأهلي يفوز على حدائق الأهرام

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:59 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق الشباب مواليد 2000 لكرة اليد بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب فريق حدائق الأهرام في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة ، وتقدم الاهلي في الشوط الأول بنتيجة 19-12 ، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 44-32.

وأشاد محمد يحيى مدرب الفريق بالأداء المميز من جانب اللاعبين في الجولة الثالثة من بطولة الدوري ، لافتا الى أن الالتزام الخططي كان من أهم أسباب الأداء المتميز للفريق وتحقيق الفوز.

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