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فن

استنونى.. أنغام تروج لحفل جديد في الإسكندرية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:15 م
انغام
انغام
محمد بدران
أعلنت المطربة أنغام موعد حفلها الجديد في الإسكندرية من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

نشرت أنغام صورة لها وعلقت قائلة: "استنونى يوم 19 سبتمبر بالإسكندرية بفندق هيلتون كينج رانش ".

طرحت أنغام منذ شهور ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.
استنونى.. أنغام تروج لحفل جديد في الإسكندرية

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