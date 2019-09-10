استنونى.. أنغام تروج لحفل جديد في الإسكندرية

أعلنت المطربة أنغام موعد حفلها الجديد في الإسكندرية من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



نشرت أنغام صورة لها وعلقت قائلة: "استنونى يوم 19 سبتمبر بالإسكندرية بفندق هيلتون كينج رانش ".



طرحت أنغام منذ شهور ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.

