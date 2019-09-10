استنونى.. أنغام تروج لحفل جديد في الإسكندرية

أعلنت المطربة أنغام موعد حفلها الجديد في الإسكندرية من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
نشرت أنغام صورة لها وعلقت قائلة: "استنونى يوم 19 سبتمبر بالإسكندرية بفندق هيلتون كينج رانش ".
طرحت أنغام منذ شهور ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.
نشرت أنغام صورة لها وعلقت قائلة: "استنونى يوم 19 سبتمبر بالإسكندرية بفندق هيلتون كينج رانش ".
طرحت أنغام منذ شهور ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.