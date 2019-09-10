لكل اسم حكاية.. الزقازيق عاصمة الشرقية وتسميتها ترجع إلى نوع سمك وعائلات الزقزوقي

تعد مدينة الزقازيق هى عاصمة محافظة الشرقية، وبها ديوان عام المحافظة وجامعة الزقازيق وكليات تابعة لجامعة الأزهر وتعتبر من كبري مدن وجه بحري وتقع علي بحر مويس.



يرجع السبب في وجودها إلى رغبة محمد علي الكبير في إنشاء الترع وتعميم طرق الري والصرف لأراضي مديرية الشرقية لإصلاح أراضيها الزراعية وتوسيع دائرة العمران فيها لزيادة إيرادات الحكومة من ضرائب الأطيان من جهة وزيادة ثروة السكان ورفاهيتهم من جهة أخرى.



أما عن السبب في تسميتها بهذا الاسم فقد ذكر المؤرخون أن هناك ثلاثة آراء يرجحون عودة ذلك الاسم إلي أسرة السيد أحمد الزقزوقى الكبير وهو أحد فروع عائلة بركات الوكال الذي أنشأ كفر الزقازيق قبل مجيء محمد علي إلى مصر ثم إلى نزلة الزقازيق التي أنشأها إبراهيم الزقزوقى بجوار القناطر وهو من ذرية أحمد الزقزوقى وقد ورد اسم كفر الزقازيق بخريطة الوجه البحري التي رسمها علماء الحملة الفرنسية في سنة 1800 م وورد محرفا باسم كفر زجزي "مكتبة الزقازيق العامة".



أما الرواية الثانية فهي عندما أمر محمد علي باشا بعمل قناطر في محل سد بحر مويس المعد لري أراضي مديرية الشرقية؛ ليسهل بها الري وتصريف المياه، أقام العمال عشش من الطين علي جانبي البحر وتبعهم في ذلك باعة المأكولات ونحوها، وتكاثر الناس وكان منهم من يهتم بهواية الصيد فوجد ببحر مويس نوع من الأسماك يسمى الزقزوق نظرًا لإصداره صوت الزقزقة، فسميت المدينة بذلك؛ نظرًا لوجود هذا النوع النادر من الأسماك بها دون غيرها من المدن التي يجرى بها بحر مويس.



""الرواية الثالثة"" ترجع أصل التسمية إلى عائلات الزقازيق أو الزقزوقى وهى عائلة ذات أصول عربية نزل قسم منها في كفر الزقازيق البحري وهو الآن أحد أحياء مدينة الزقازيق والآخر في كفر الزقازيق القبلي ويقع الآن في مركز منيا القمح وقسم صغير نزل في عزبة الزقازقة مركز أبو حماد.