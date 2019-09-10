الذهب يتراجع جنيهين في تعاملات نهاية اليوم

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات نهاية اليوم الثلاثاء، بمعدل 2 جنيه في المتوسط للجرام الواحد مقارنة بما كان عليه أمس الاثنين

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 692.2 جنيه اليوم مقارنة بـ 694.2 جنيه أمس بتراجع قدره جنيهات 2 جنيه.



ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي سعرا بالأسواق لـ 791.05 جنيه في تعاملات اليوم مقارنة بـ 793.6 جنيه أمس بتراجع بلغ 2.55 جنيه.



وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 593.3 جنيه بعد أن كان 595.2 جنيه بتعاملات أمس ليتراجع إلي1.9 جنيه ، بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 نحو 461.45 جنيه اليوم مقابل 462.95 جنيه أمس بفارق 1.5 جنيه.



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 24.602 ألف جنيه ، وكيلو الذهب حوالي 791.1 جنيه و الجنيه الذهب بـ 5538 جنيها.

