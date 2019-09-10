ترامب يعين مستشار أمن قومي لمدة أسبوع

أعلن البيت الأبيض هوية مستشار الأمن القومي الأمريكي المؤقت، بعد إقالة جون بولتون.



وقال إن تشارلي كابيرمن، الذي كان يشغل منصب نائب المستشار السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون سيصبح القائم بأعمال مستشار الرئيس وسيكون كابيرمن مؤقتا حتى يتم الإعلان عن المستشار الجديد.



كان ترامب قد أعلن اليوم الثلاثاء إقالة جون بولتون، وقال إنه سيعين بديلا له الأسبوع المقبل.

