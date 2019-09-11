ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تحتفل بعقد قرانها

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:56 ص
هنا الزايد وأحمد
هنا الزايد وأحمد فهمى
أسماء عبد الحفيظ
كشف المنتج عمر طلعت زكريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة للفنانة هنا الزاهد أثناء عقد قرانها على الفنان أحمد فهمى.

ظهرت هنا الزاهد فى الصورة بإطلالة جريئة ومختلفة حيث خرجت باطلالة كاجوال ،ونسقت معها طرحة الزفاف .

ارتدت هنا الزائد توب قط أبيض ،مكشوف من منطقة البطن، وعليه بنطلون جينز أبيض ، وتركت شعرها الطويل مندسلا أسفل الظهر ،ذات اللون الأشقر ،واضعة على رأسها طرحة زفاف من قماش التل ،وبجانبها المنتج عمر طلعت زكريا .

يذكر أن الممثل ​أحمد فهمي​ وخطيبته ​هنا الزاهد​،قررا إقامة حفل زفاف بطريقة تقليدية، وسيكون بأحد الفنادق الكبرى في مصر.
بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تحتفل بعقد قرانها

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلالات المشاهير خلال أسبوع.. ميريهان حسين الأكثر جرأة.. غادة عبد الرازق بتاتو ملفت.. نادية الجندى تثير الجدل بملابس شبابية.. صور

بنطلون مقطع و بلوزة مكشوفة.. زوجة تامر حسنى بإطلالة كاجوال أنيقة

بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تبهر جمهورها بـ نيولوك

بإطلالة كاجوال.. كارمن سليمان تستعرض أناقتها فى حفل غنائى

تيشيرت مكشوف وبنطلون أزرق.. هنا الزاهد تتألق في إطلالة كاجوال

ترشيحاتنا

زكي عبدالفتاح يفتح النار على أحمد حسن بعد تصريحات اضطهاده.. فيديو

حادث مأساوي.. طالب متهور يدهس 3 أشخاص بسيارته بينهم طفلان في الفيوم.. فيديو

أحمد فهمي يتعرض لمقلب من أحد أصدقائه.. شاهد

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 11- 9- 2019 | خدمات

أخبار التوك شو.. قيادي إخواني يكشف كره الإخوان لـ المعزول مرسي وطريقة هروب النائب العام طلعت عبدالله لـ تركيا.. أبرز حالات رفض التصالح في مخالفات البناء

لقاء لاعبي الأهلي.. صدى البلد ينشر كواليس رحلة بعثة المصري إلى زنجبار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تحتفل بعقد قرانها

مكشوف الصدر.. عبير صبري تثير الجدل بفستان أسود وحبات ليمون

جيبة طويلة من الخلف وقصيرة من الأمام.. بسمة بإطلالة أنيقة في مهرجان تورونتو