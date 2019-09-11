بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تحتفل بعقد قرانها

كشف المنتج عمر طلعت زكريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة للفنانة هنا الزاهد أثناء عقد قرانها على الفنان أحمد فهمى.



ظهرت هنا الزاهد فى الصورة بإطلالة جريئة ومختلفة حيث خرجت باطلالة كاجوال ،ونسقت معها طرحة الزفاف .



ارتدت هنا الزائد توب قط أبيض ،مكشوف من منطقة البطن، وعليه بنطلون جينز أبيض ، وتركت شعرها الطويل مندسلا أسفل الظهر ،ذات اللون الأشقر ،واضعة على رأسها طرحة زفاف من قماش التل ،وبجانبها المنتج عمر طلعت زكريا .



يذكر أن الممثل ​أحمد فهمي​ وخطيبته ​هنا الزاهد​،قررا إقامة حفل زفاف بطريقة تقليدية، وسيكون بأحد الفنادق الكبرى في مصر.