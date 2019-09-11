غدا..ناصيف زيتون يحيى حفلا غنائيا فى سوريا

يستعد المطرب السورى ناصيف زيتون لإحياء حفل غنائى غدا الخميس فى سوريا بمدينة حمص، ويقدم من خلالها مجموعة من أغانيه المميزة، والتى يتفاعل معها الجمهور السورى بشكل كبير، منها أغنية "تكة" وأغنية "كرمال الله".





كان ناصيف قد طرح أغنية "تكة"، وهى من كلمات ضياء عشا وألحان عمر الخير وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس.



