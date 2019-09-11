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حوادث

أمن الجيزة يضبط 87 مخالفة تموينية خلال 24 ساعة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:01 م
مخالفات تموينية
مخالفات تموينية
ندي حمودة - أحمد مهدي
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملات تموينية بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

ونجحت الحملات في ضبط عدد 87 قضية، جاء بينهم 23 قضية عدم حمل شهادة صحية، و15 قضية عدم الإعلان عن أسعار، و15 قضية إدارة منشأة بدون ترخيص، و13 قضية عدم وجود سجل، و19 قضية انتاج خبز ناقص الوزن، و16 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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