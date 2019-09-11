المحشي والكشري والملوخية.. موقع عالمي يرصد أشهر الأكلات الشعبية المصرية

نشر موقع "ذا ترافيل" السياحي الكندي، اليوم الأربعاء، تقريرا حول أشهر الأطباق الشعبية المصرية، مشيرا إلى أن هذه الأطعمة تستطيع أن تخطف كل من يجربها.



ووضع الموقع السياحي الشهير قائمة إلى السياح من الأطعمة المصرية الشعبية، حتى يقوم كل من يزور مصر بتجربتها.



-وكان في بداية القائمة الفول المدمس، وقال إنه من أشهر وأقدم الأطباق في مصر، الذي يتناوله غالبية الشعب المصري، وهو جزء أساسي من أطباق المصريين.



-الكبدة الإسكندراني، دعا الموقع جميع السياح الذين يزوا مصر بتناول الكبدة الإسكندراني، مؤكدا أنهم سيقعون في عشق هذا الطعام، الذي سيكون غريب بالنسبة لهم في بداية الأمر، إلا أنهم سيحبوه للغاية.



-الحواوشي، وصفه الموقع بأنه من أروع التجارب فيما يخص طعام الشارع، حيث أنه يشبه سندوتش اللحم المنتشر في العديد من مدن العالم، إلا أنه أطعم وأفضل مذاقا.



-الكشري، قال الموقع الكشري هي وجبة مصرية تقليدية تقدم من الباعة الجائلين والمطاعم. سيكون من السهل العثور على هذا الطعام أثناء إقامتك في مصر ، ولحسن الحظ ، إنه رخيص للغاية.



-الفلافل، قد تتناول الفلافل في العديد من البلدان الأخرى، إلا أن الموقع وصف الفلافل المصرية بأنها الأطعم على الأطلاق، حيث يتم طبخها بمزيج من البيض والجبنه والعيش وغيرها من المقادير.



-الصيادية، يضيف أن من يحبون تناول فواكه البحر سيقعون في حب هذا الطبق، حيث يمكن العثور على هذا الطبق اللذيذ في المدن الساحلية في مصر، مثل السويس وبورسعيد والإسكندرية. والمكون الرئيسي هو سمكة بيضاء ، مثل باس أو السمكة الزرقاء.



-ملوخية، قال الموقع إن الملوخية تميل إلى إثارة رد فعل قوي للغاية لدى الناس، إنهم إما يحبون أو لا يستطيعون تناولها. يصنع الحساء الأخضر الغني من نبات الجوت الملوخية ، وهو لون أخضر مورق ينمو في مصر ، مما يعطي الطبق لونه النابض بالحياة.



-الفتة، تعد الفتة من أشهر الاكلات في العديد من بلدان الشرق الأوسط، إلا أنها تتميز في مصر بالطعامة والجودة، وتعتمد على الأرز واللحم البقري.



-المحشي، على الرغم من أن هناك العديد من أطباق اللحوم الرائعة التي يتم تقديمها في المطبخ المصري، إلا أن هناك الكثير للنباتيين، إذا كنت مسافرًا عبر مصر، فستحب الخضروات المحشوة المعروفة باسم المحشي.



-الكنافة، يتم تقديم هذه الحلوى عادة خلال شهر رمضان لإبقاء الناس ممتلئين أثناء الصوم في ساعات النهار، ستعطيك فكرة عن كيفية ملء و إرضاء كنافة! صُنع كنافة باستعمال المعكرونة من دقيق السميد ، والتي تُخبز حتى تصبح مقرمشة. يتم دمجها مع الجبن الطري ثم تنقع في شراب.