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تعليم

مدارس الوادى الجديد تستقبل الطلاب بالهدايا فى أول يوم دراسي

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:28 م
مدارس الوادى الجديد
مدارس الوادى الجديد
منصور ابو العلمين
انتظمت الدراسة اليوم الأربعاء بمدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة الوادي الجديد بجميع مراكز المحافظة الخمسة.

وقال الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد ، أن إجمالي عدد تلاميذ الصف الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية الملتحقين في هذا العام 12393 تلميذ موزعين علي 148 مدرسة ، وإجمالي تلاميذ المستوى الأول والثاني رياض أطفال 6664 تلميذ موزعين علي 119 قاعة رياض أطفال بالمدارس.

وأضاف التداوى ان جميع المدارس حرصت على إقامة احتفاليات وكرنفالات بطابور المدرسة لتعريف التلاميذ بمدرستهم وإدخال البهجة والسرور وإزالة اى مخاوف لديهم ، كما ان بعض المدارس قامت بتوزيع هدايا على التلاميذ.

وقال التداوى إنه تم دهان وتلوين جميع قاعات رياض الأطفال بالألوان المبهجة لإدخال البهجة والفرحة ، بالإضافة انه تم استحداث اساليب تعليمية جديدة للاطفال داخل القاعات. 

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