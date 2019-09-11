في دولة أوروبية.. المسلمون يطالبون بحكم ذاتي

أصدر الحزب البرلماني للعمل الديمقراطي لمسلمي صربيا، اليوم الأربعاء، بيانا يطالب فيه سلطات صربيا والجبل الأسود، منح وضع حكم ذاتي خاص للمنطقة الحدودية بين البلدين.



ووفقا لنص البيان، قال رئيس الحزب، سليمان أوجليانين: "بعث حزب العمل الديمقراطي يوم الثلاثاء، لمسؤولي صربيا والجبل الأسود والمجتمع الدولي، مقترحات لمعالجة وضع سنجق. وتنص الوثيقة على منح سنجق وضعا خاصا يتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية كآلية دائمة لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية"؛ بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وأشار أوجليانين إلى أن سكان سنجق "أعربوا عن رغبتهم بالحصول على وضع الحكم الذاتي في استفتاء عام 1991".



إلا أن مشكلة المسلمين في صربيا الآن تتمثل في التشظي الإثني والسياسي والمؤسساتي والاختراق العابر للحدود من أطراف عدة (البوسنة وكوسوفو وتركيا).



ويقدر عدد المسلمين في صربيا إجمالا بنحو 230 ألفا يمثلون حوالي 3.1 في المئة من سكان البلاد، ويتمركزون بشكل أساسي في منطقة السنجق جنوب غرب البلاد على الحدود مع البوسنة وكوسوفو والجبل الأسود.