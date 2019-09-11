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أخبار العالم

ضاحي خلفان: هذا هو الفرق بين النازيين والإخوان

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:30 م
ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
قسم الخارجي
أكد ضاحي خلفان، القائد السابق لشرطة دبي، أن الإخوان المسلمين ستنتهي مثلما انتهت جماعة الناريين في العالم.

وكتب خلفان في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الفرق ان النازيين يحرقون والاخوان يقطعون الرؤوس".

وأضاف خلفان: "كما انتهى النازيون ...سينتهي الإخوان"، وتابع أن حزب الإصلاح اليمني "إخوان اليمن".

يأتي ذلك مع استمرار محاولات حزب الاصلاح الاخواني اليمني، التشكيك في تواجد التحالف العربي لدعم الشرعية في الأراضي اليمنية، وخاصة في الجنوب.

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