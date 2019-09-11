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ثقافة

انطلاق أول معرض لفنان تشكيلي سعودي في الأمم المتحدة بجنيف

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:12 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
افتتح الفنان التشكيلي السعودي عثمان محمد الخزيم، معرضه "الفن والإبداع في خدمة السلام"، بحضور المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، ويستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري.

يأتي المعرض في إطار أعمال الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان، بمشاركة مدير مكتب اليونيسكو في جنيف الذي أكد أن المعرض يهدف للإسهام في السلام والأمن عبر الثقافة والفنون.

وأكد السفير الواصل أن بعثة المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة نظمت هذا المعرض، رغبة منها في تعزيز السلام عبر الفن والإبداع، مشيرًا إلى أن الفن بأشكاله المختلفة وسيلة مهمة للتواصل ونقل المعارف ومد الجسور بين الشعوب والأمم.

ويُعَدُ هذا المعرض الأول الذي يقدم فيه فنان تشكيلي سعودي عمله في الأمم المتحدة في جنيف. ويعكس مستوى الحضور الواسع والتفاعل الملموس منذ انطلاق المعرض أمس أهميته كخطوة مهمة للتواصل مع الشعوب في مكان مهم كالأمم المتحدة.

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