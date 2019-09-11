ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس سيدة لاتهامها بالنصب على مواطنين لتسفيرهم إلى الخارج

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:12 م
حبس سيدة لاتهامها
حبس سيدة لاتهامها بالنصب والاحتيال علي مواطنين
أحمد على
أصدر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز المحلة بحبس سيدة بتهمة النصب والاحتيال على مواطنين مقابل تسفيرهم بالمحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان فرع إدارة الأموال العامة بوسط الدلتا بورود بلاغات من 4 مواطنين مقيمين بنطاق قري ب دائرة مركز شرطة المحلة الكبرى حول قيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها (135000 مائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنها لم تف بذلك ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

وأفادت تحريات العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي السنطة وزفتي صحة البلاغ وأن وراء ارتكاب الواقعة ( حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية - محكوم عليها هاربة فى قضيتين تبديد ) .

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنه الثابته والمتحركه وبالتنسيق مع الجهات الأمنية كما ضبط المتهمة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بزعم توظيفها .. ضبط سيدة استولت على 20 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية

ضبط شخص استولى على أموال شقيقين في الغربية

بزعم توفير فرص عمل بالخارج.. ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالنصب على المواطنين

جمع 285 ألف جنيه.. اتهام صاحب محل سمك في المحلة بالنصب على 4 مواطنين

ضبط 4 أشخاص نصبوا على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

استولى منهم على 750 ألف جنيه.. نصاب يخدع 4 مواطنين بزعم توظيف أموالهم بالدقهلية

ترشيحاتنا

تحصيل 5 جنيهات من طلاب المدارس لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الإرهابية

شاهد.. مواطن حاول الانتحار بإلقاء نفسه فى نهر النيل لخلافات عائلية

انسي الوزن الزائد بتناول مشروب الديتوكس صباحا ومساء

ماذا يحدث لـ ريهام سعيد.. تصرف غريب من الإعلامية على إنستجرام

وفاء عامر تنشر صورة جديدة.. والجماهير: تجننى وانتى برنسيسة.. شاهد

اتحسدتي.. منة فضالى بإطلالة حزينة تثير تساؤلات المتابعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ حذاء وبنطلون غريب.. سميرة سعيد تتعرض للانتقاد في أحدث ظهور لها

بـ رسمة الثعبان..نسرين إمام بفستان أسود جرئ

اتحسدتي.. منة فضالى بإطلالة حزينة تثير تساؤلات المتابعين