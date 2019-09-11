حبس سيدة لاتهامها بالنصب على مواطنين لتسفيرهم إلى الخارج

أصدر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز المحلة بحبس سيدة بتهمة النصب والاحتيال على مواطنين مقابل تسفيرهم بالمحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كان فرع إدارة الأموال العامة بوسط الدلتا بورود بلاغات من 4 مواطنين مقيمين بنطاق قري ب دائرة مركز شرطة المحلة الكبرى حول قيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها (135000 مائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنها لم تف بذلك ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.



وأفادت تحريات العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي السنطة وزفتي صحة البلاغ وأن وراء ارتكاب الواقعة ( حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية - محكوم عليها هاربة فى قضيتين تبديد ) .



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنه الثابته والمتحركه وبالتنسيق مع الجهات الأمنية كما ضبط المتهمة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.