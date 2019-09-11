مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدني والآياتا في مجال السلامة

وقع الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني، ومحمد علي البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الآياتا" لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر في مجال سلامة الطيران من خلال برامج "الآياتا" المعتمدة دوليًا في مجال مراقبة مستويات السلامة على شركات الطيران والخدمات الأرضية.



يأتى ذلك تماشيًا مع استراتيجية وزارة الطيران المدنى نحو الإلتزام بكافة المعايير والاتفاقيات الدولية والتنسيق الدائم مع المنظمات الدولية والإقليمية بتبادل الخبرات فى مختلف المجالات.



وتعد هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو الالتزام بمجموعة موحدة من المعايير الدولية في منطقة الشرق الاوسط ، وتتضمن المذكرة إعتماد سلطة الطيران المدني برنامجى "تدقيق السلامة للعمليات الأرضية" (ISAGO) و" برنامج تدقيق السلامة التشغيلية لشركات الطيران"( IOSA) التابعين للاتحاد الدولي للنقل الجوي كوسيلة امتثال تؤكد التزام الشركات بالمواصفات المطلوبة من اجل اصدار تراخيص العمل وبما يعزز من مستوى سلامة الطيران.



وخلال اللقاء صرح الطيار سامح الحفنى أن سلطة الطيران المدنى المصرى تحرص دائمًا على الالتزام بتحسين مستوى سلامة الطيران و عمليات المناولة الارضية( الخدمات الأرضية)، مشيرًا إلى أن اعتماد برنامجي "تدقيق السلامة التشغيلية" (IOSA) و"تدقيق السلامة للعمليات الأرضية" (ISAGO) التابعين للأياتا يعد خطوة هامة نحو تدعيم وتوحيد المعايير واللوائح الدولية لتدقيق أمن وسلامة الطيران وإدارة العمليات الأرضية، حيث تعتبر المعايير العالمية هى المقياس الرئيسي للتأكد من مدى تحقيق اللوائح وتنفيذها.



ومن جانبه أشاد نائب رئيس الاتحاد الدولى للنقل الجوى «الاياتا» لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط ، بالدور الريادى الذى تقوم به جمهورية مصر العربية لكونها من أولى الدول التى اعتمدت المعايير الموحدة فى مجال السلامة العالمية، ولاسيما دورها الهام فى تعزيز مستويات السلامة الجوية كركيزة أولية بالتعاون مع منظمة الأياتا، معربًا عن تطلعه بأن تحذو هيئات وسلطات الطيران المدنى الأخرى في منطقة الشرق الأوسط خطوات إيجابية مماثلة باعتمادها لتلك الإجراءات.



جدير بالذكر أن الأردن ومصر والبحرين والكويت ولبنان من أوائل الدول التى اعتمدت برنامج ISAGO فى منطقة الشرق الأوسط .