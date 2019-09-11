كارثة.. 5 ألعاب يستخدمها الطفل تهدد حياته بالموت

لا غنى عن وجود الألعاب في حياة الأطفال خصوصًا بعد ما يكمل الستة أشهر حيث يبدأ في البحث عن أي شيء ليلعب به كما تهتم الأم بشراء أفضل الألعاب له والتي تعمل على تحسين ذكائه وتركيزه ولكن موقع بولد سكاي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن هناك ألعاباً تشكل خطورة على الأطفال وتهدد حياتهم بالموت.





اللعب مع البطاريات





كثير من الألعاب الصغيرة تعمل بالبطاريات وتبقى طفلك مُنشغلًا ، ولكن إذا ابتلع الطفل هذه البطاريات عن طريق الخطأ فسيؤدى إلى خنق طفلك وقد يتحول فى النهاية إلى الوفاة.





مشاية الأطفال





معظم الآباء يشترون عربة أطفال لطفلهم لتساعده على الوقوف والمشى ولكن أظهرت بعض الدراسات أنها غير آمنة وتسبب بعض الإصابات مثل حبس الأصابع وحوادث السلالم الأكثر شيوعًا.





لعب مقعد السيارة





من المؤكد أن المرايا الصغيرة والألعاب الموجودة أمام السيارة تجعل طفلك يستمتع بالتسلية ولكنها غير آمنة لأنها ممكن أن تضرب فى وجه طفلك وتؤذيه.









أجزاء لعبة صغيرة





يمكن أن تتعثر أجزاء من اللعب الصغيرة فى الأنف أو داخل فم طفلك مثل قطع غيار السيارات أو أجزاء الدمية الصغيرة.





وضعية النوم



