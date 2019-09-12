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ديني

هل يجوز للأرملة أن تزوج نفسها من دون ولي ؟ الإفتاء تجيب ..فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
هل يجوز للأرملة أن
هل يجوز للأرملة أن تزوج نفسها
القسم الديني 2
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء اتفقوا على اشتراط وجود ولي لزواج المرأة، مشيرًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم «أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل» كما في المسند والسنن.

وأوضح الدكتور محمود شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال "هل يجوز للمرأة الأرملة أن تزوج نفسها بغير ولي؟"، أن جواز المرأة بغير ولي لا يجوز إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، مشيرًا على السائلة بالتوجه إلى دار الإفتاء لمعرفة الحالة تفصيلًا ومن ثم الحكم بالجواز من عدمه.

واختتم أمين لجنة الحديث عن الحكم بقول النبي، صلى الله عليه وسلم، «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». كما في صحيح ابن حبان.

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