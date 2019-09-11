محمود الشحات أنور.. أهم 10 معلومات عن أشهر قراء العصر الحديث في ذكرى مولده.. فيديو

محمود الشحات أنور لقب بدولة التلاوة الحديثة

أشهر قراء العصر الحديث وأسلم على يديه 17 أجنبيا

غرد بجمال صوته بجوار الروضة الشريفة

أول قارئ بإذاعة القرآن الكريم في لندن



وأضاف أن 3 أشخاص أسلموا في جنوب أفريقيا و3 في بريطانيا وواحد في أمريكا، مشيرا إلى أنه في شهر رمضان الماضي أسلم 10 أوكرانيين.



وأشار إلى أن والده هو من اكتشف موهبته فى الصغر، وأوضح: " كنت فى سن صغير جالس فى غرفتي أتلو القرآن وسمعني والدى وقال لى صوتك جميل .. ومن هنا بدأت حياتى" .



وذكر أن والده قام بتقديمه فى أكثر من مسابقة وأول مسابقة كانت مسابقة ليلة القدر فى عام 97 وكان فى سن الـ 13 سنة .



وأشار إلى أنه حصل على الدرجة الأولى فى هذه المسابقة و تم ترشيحه للقراءة أمام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وكشف أن الفضل الأول فى حفظ القرآن ووصوله لهذه المرحلة هو والده رحمة الله عليه.



وخلال إحدى سفرياته إلى الأراضي العربية السعودية لأداء العمرة نظم أحد الفنادق الكبرى بجوار الروضة الشريفة في المدينة المنورة، حفلا قرآنيا على شرف الشيخ محمود الشحات أنور بمناسبة وجوده في المملكة العربية السعودية.



وحضر الحفل عدد من المسئولين من وزارة الحج السعودية، وسط ترحيب من عدد من المسئولين عن الحرمين الشريفين والقضاة المختصين بالحرمين حيث غرد بجمال صوته بجوار الروضة الشريفة.









تميّز بجمال وعذوبة صوته إذ يعد القارئ الأشهر في العصر الحديث، ولقب بدولة التلاوة الحديثة، حيث عددا كبيرا من الأجانب أشهروا إسلامهم على يديه بعد حضورهم عددا من حفلاته في الخارج وتأثرهم بآيات كتاب الله.. إنه الشيخ محمود الشحات أنور.ولد القارئ الشهير الشيخ محمود الشحات محمد أنور في مثل هذا اليوم 10 سبتمبر عام 1984 في قرية كفر الوزير بميت غمر في محافظة الدقهلية، حفظ القرآن على يد والده الشيخ الشحات أنور وهو في سن الثانية عشر من عمره، وحصل علي المركز الأول في المسابقه الدولية في جمهورية مصر العربية.ويعد أول قارئ مصري يقرأ في إذاعة القرآن الكريم في لندن وبريطانيا ويسجل القرآن بصوته وحصل علي الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الأمريكية بنيويورك في تأثير القرآن بصوته علي الأسرة والمجتمع.اشتهر في مصر والدول العربية بسبب صوته وأدائه القوي في التلاوة، وعدت مشاهدات فيديوهاته علي قناته في اليوتيوب حوالي 75 مليون مشاهدة.يقول الشيخ محمود الشحات في تصريحات خاصة، إنه أسلم علي يديه بسبب صوته أشخاص من مختلف الدول والديانات.