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فن

بعد تكذيبه.. حكيم ينشر فيديو لسيارته بعد تعرضه لحادث مباشرة.. شاهد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:33 م
حكيم
حكيم
القسم الميدانى
نشر الفنان "حكيم" فيديو لسيارة بعد تعرّضه لحادث على الطريق؛ من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلّق "حكيم" على الفيديو "الحمد لله بفضل العناية الإلهية ودعوات الناس اللى بتحبني خرجت سليم من الحادثة دي.. الحمد لله وربنا يحفظ الجميع".

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: 


الحمد لله عدت على خير -ألف سلامة عليك- المهم تكون بخير .

ويستعد النجم "حكيم" لمواصلة نشاطه الفني وتعاقد على إحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانا لنفي ادعاء حكيم بالإصابة في حادث سيارة بالإضافة إلى أن حكيم نفسه سبق أن نفى إصابته في الحادث قبل أن يتراجع لاحقا ويعلن إصابته بالفعل.













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